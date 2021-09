Pedro Pauleta, lenda do PSG, traçou o perfil de Nuno Mendes, internacional português que reforçou o vice-campeão francês no último dia do mercado de transferências.



«Sinceramente, acho que é um jovem de grande qualidade. Com 18 anos, fez uma época tremenda, na qual mostrou bastante qualidade ofensivamente e fez a diferença no lado esquerdo. Gosto muito da sua mentalidade e dos seus atributos físicos. Apesar de ter jogado num sistema diferente no Sporting, acredito que o Nuno Mendes é capaz de jogar numa defesa a quatro. Tem um perfil similar ao Hakimi, embora não seja tão eficaz em frente à baliza. Nuno Mendes é o presente e o futuro do PSG», disse, em declarações ao site da liga francesa.



O antigo internacional português defendeu que a chegada de Messi a Paris vai beneficiar o jogo de Mbappé, futebolista que está em final de contrato com os gauleses.



«Vai ter mais espaço para colocar em prática a sua velocidade e potência se jogar no corredor esquerdo. Quando joga a avançado centro, está mais perto do golo e cria mais oportunidades. Agora, com Messi, os três jogadores do ataque vão trocando de posições. Mas Mbappé vai crescer bastante com Messi no PSG. Tenho a certeza que Pochettino vai encontrar a fórmula para jogarem todos juntos», considerou.



Pauleta cumpriu 211 jogos pelo PSG e marcou 109 golos.