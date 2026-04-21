O Paris Saint-Germain atualizou, esta terça-feira, a situação clínica de Vitinha e Nuno Mendes.

O médio, que saiu lesionado no jogo de domingo com o Lyon, fez tratamento à inflamação no calcanhar direito. Tal como garantiu na véspera, o PSG informou que irá fazer uma nova avaliação ao internacional português no final desta semana.

Já o lateral-esquerdo, a contas com problemas na coxa direita, continua em recuperação. No entanto, Nuno Mendes está presente no relvado a treinar com a equipa, segundo relatos da imprensa francesa que está a acompanhar a sessão desta manhã.

Assim sendo, Vitinha irá desfalcar o PSG no jogo desta quarta-feira, a receção ao Nantes, na 26.ª jornada do campeonato francês. Quanto a Nuno Mendes, mantém-se a incerteza sobre se será utilizado.