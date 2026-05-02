O PSG recebe o Lorient, este sábado (16h), a contar para a 32.ª jornada da Liga francesa. Para este encontro, Luís Enrique deixou de fora grande parte da «armada lusa».

Em comparação com o último jogo dos parisienses – que culminou com uma vitória frente ao Bayern Munique para a 1.ª mão das «meias» da Champions – apenas João Neves repete a convocatória. Vitinha e Nuno Mendes, que foram titulares, e Gonçalo Ramos, que foi suplente não utilizado, ficaram de fora desta partida para a Ligue 1.

Nota ainda para Hakimi, afastado por lesão, que é baixa também, faltando ainda o segundo jogo do Bayern Munique.

O PSG, recorde-se, joga pela vaga na final da Liga dos Campeões esta quarta-feira, dia 6, em Munique (20h). A formação francesa procurará, assim, voltar à decisão para defender o título de campeões europeus.

