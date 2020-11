Rony Lopes abriu neste domingo o caminho à vitória do Nice em casa do Angers, ao marcar aos 12m, numa partida que a equipa do sul de França venceu por 3-0.

Com este triunfo, o Nice subiu ao quarto lugar, que garante o apuramento para a Liga Europa, ainda que à condição, uma vez que pode ser ultrapassado pelo Marselha, cujo jogo foi adiado.

Outro português em campo na liga francesa neste domingo foi Pedro Mendes, titular no centro da defesa do Montpellier, que venceu por 1-0 no terreno do Saint-Etienne.

Nos outros jogos deste domingo, O Nimes perdeu em casa com o Metz (1-0), o Reims venceu o Estrasburgo por 2-1, enquanto Dijon e Lorient não saíram do nulo.