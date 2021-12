Karl-Heinz Rummenigge, antigo presidente do Conselho Diretivo do Bayern Munique, surpreendeu ao apontar Luís Campos como o dirigente do ano.



«É um homem pouco conhecido na Alemanha, mas já o sigo há algum tempo», apontou, em entrevista à Bild TV antes de argumentar.



«Nos tempos áureos do Monaco, ele contratou jogadores como Mbappé, Falcao, Fabinho, Martial e Bernardo Silva, todos jogadores que fizeram do clube campeão. E esses jogadores, que ele contratou por valores razoáveis, foram mais tarde vendidos por muito dinheiro aos melhores clubes da Europa, deixando o clube numa situação financeira sólida.»

Rummenigge continuou o raciocínio e deu o exemplo do trabalho do português no Lille, clube que acabou por se sagrar campeão francês uma década depois.

«Podemos fazer a analogia com o Lille. Ele foi para o Lille e recrutou Renato Sanches, Yilmaz, Fonte e Osimhen. (...) O Luís Campos nunca fica muito tempo num clube. Ele demitiu-se do Lille em dezembro de 2020 quando houve a mudança de dono. Provavelmente não tinha uma boa relação com o novo proprietário», concluiu.