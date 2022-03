O Lille anunciou neste sábado que Renato Sanches tem uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, que o deixará e fora da competição durante cerca de três semanas. O jogador saiu lesionado no empate com o Saint-Etiénne, na sexta-feira.

Quer isto dizer que o médio internacional português quase de certeza que vai falhar o play-off de acesso ao Mundial que a seleção portuguesa vai disputar no final de março.

Recorde-se que Rúben Dias e Nelson Semedo também não devem constar por lesão nas opções de Fernando Santos, que divulga os convocados na próxima quinta-feira.

Portugal defronta a Turquia nas meias-finais do play-off a 24 de março, no Estádio do Dragão, pelas 19h45. Se vencer, vai à final com o vencedor do Itália-Macedónia do Norte, também no Dragão, dia 29 de março (19h45).