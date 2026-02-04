Made In
Há 58 min
Taça de França: Afonso Moreira marca na 11.ª vitória seguida do Lyon
Paulo Fonseca prolonga momento positivo da sua equipa
DS
DS
Nos oitavos de final da Taça de França, Paulo Fonseca voltou a sorrir. O Lyon venceu o Laval nesta quarta-feira, com um triunfo por 2-0 sobre o Laval, da Ligue 2.
Endrick, emprestado recentemente pelo Real Madrid, marcou um golaço, com um remate fortíssimo à entrada da área. Já nos descontos, o português Afonso Moreira fez o segundo golo com uma bela jogada individual.
Moreira já leva oito golos e cinco golos esta temporada pelo Lyon. Já o Lyon segue com 11 vitórias consecutivas em todas as competições.
Noutros jogos, o Lorient bateu o Paris FC, o Nice venceu o Montpellier e o Toulouse ganhou ao Amiens, numa ronda sem grandes surpresas.
