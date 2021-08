A surpreendente derrota do campeão Lille, em casa, diante do Nice (0-4), obrigou o treinador Jocelyn Gourvennec vir a público explicar a ausência de Renato Sanches no difícil início de época da equipa que, ao fim de duas jornadas, soma apenas um ponto.

«O Renato Sanches tem um problema no joelho. Estamos a aguardar que os exames sejam mais aprofundados. Saberemos mais na segunda-feira», revelou o técnico gaulês em declarações reproduzidas no site do Lille, que conta ainda com os portugueses José Fonte, Xeka e Tiago Djaló no plantel.

A potencial transferência do jovem luso, de 23 anos, que esteve em bom nível ao serviço da seleção portuguesa no Euro2020, tem sido notícia nas últimas semanas, e a sua ausência do último jogo do Lille aumentou os rumores sobre uma possível saída.