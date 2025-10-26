O Lyon e o Estrasburgo fecharam a nona jornada da Liga francesa. A jogar em casa, a equipa treinada pelo português Paulo Fonseca venceu (2-1) com um golaço do ex-Sporting Afonso Moreira.

Do lado do Estrasburgo, Diego Moreira, ex-Benfica, foi uma vez mais titular. Do lado do Lyon, Afonso Moreira, ex-Sporting, saltou do banco. Os portugueses Mathys de Carvalho (Lyon) e Rafael Luís (Estrasburgo) foram suplentes não utilizados.

Joaquín Panichelli abriu o marcador para os visitantes aos 25 minutos. Ismaël Doukouré marcou na própria baliza e por isso restabeleceu o empate na partida aos 31 minutos.

Ainda antes do intervalo, o capitão Tolisso teve nos pés a oportunidade de dar a vantagem para o Lyon, mas falhou uma grande penalidade (43m).

As equipas recolheram aos balneários com o empate na partida. Na segunda parte iria surgir o golo da vitória com toque luso, mas seria preciso esperar pelo tempo de compensação.

Afonso Moreira, português ex-Sporting, entrou aos 68 minutos e viria a vestir a capa de herói. Aos 90+1m, o avançado de 20 anos recebeu, ajeitou e atirou um autêntico golaço para dar os três pontos para o Lyon.

Com este triunfo (2-1), a equipa de Paulo Fonseca sobe à quarta posição com 18 pontos conquistados. O Estrasburgo, por sua vez, é sétimo com 16 pontos.

Outros resultados:

Angers 2-0 Lorient

Auxerre 0-1 Le Havre

Rennes 1-2 Nice