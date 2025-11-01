Vindo de um empate em Lorient, na jornada passada, o Paris Saint-Germain esteve à beira de marcar passo na Liga francesa, mas venceu por 1-0 na receção ao Nice, este sábado, num encontro da 11.ª ronda.

Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves de início, os parisienses dominaram o primeiro tempo, contudo, não conseguiram marcar qualquer golo à equipa da Riviera francesa, que contou com Tiago Gouveia durante os 90 minutos.

Na segunda parte, acentuou-se a superioridade do PSG. Lançado aos 72 minutos, Gonçalo Ramos ficou perto de marcar aos 80, com um remate de primeira, mas a bola esbarrou no poste. Já nos descontos, Yehvann Diouf negou o golo ao internacional luso, com uma excelente defesa, após um cabeceamento.

No entanto, na sequência da jogada, os campeões europeus beneficiaram de um canto e, desta vez, Ramos (90+4m) não perdoou. Khvicha Kvaratskhelia penteou a bola ao primeiro poste e o avançado português encostou para garantir os três pontos e a liderança ao PSG.

A equipa comandada por Luis Enrique está em primeiro, com 24 pontos, mais quatro do que o Mónaco, que tem menos um jogo. Já o Nice, surge em oitavo lugar, com 18.

