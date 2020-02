O treino matinal desta quinta-feira do Lille decorreu debaixo de neve e nem todos os jogadores lidaram com as condições meteorológicas da mesma maneira.

Se alguns dos atletas chegaram ao treino bem dispostos e até a saltar, Renato Sanches parecia um pouco mais afetado pelas baixas temperaturas... do que se conseguia ver por debaixo de tanta roupa. Tanto que até o gestor de redes sociais do Lille gozou com o jogador português.

Veja as imagens: