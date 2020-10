O Marselha, adversário do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu na tarde deste sábado em Lorient, por 1-0, em jogo a contar para a oitava jornada da I Liga francesa.

Após o nulo ao intervalo, a equipa treinada por André Villas-Boas chegou ao golo do triunfo aos 54 minutos, por Balerdi, num cabeceamento após livre de Thauvin. Quem ficou mal na fotografia foi o guardião local, Nardi, que abordou o livre bem colocado junto ao segundo poste de forma ineficaz, deixando Balerdi entrar nas suas costas para a conclusão.

Triunfo importante para o Marselha, o segundo consecutivo, que deixa a equipa no quarto lugar à condição até ao momento, com 15 pontos. Nice e Lens, que têm 13 pontos e menos um jogo, só entram em campo no domingo.

O Marselha recebe, na próxima terça-feira, o Manchester City, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.