O Mónaco não esquece Bernardo Silva e esta sexta-feira partilho um vídeo com os seus cinco melhores golos pelo clube.



Todos os golos do internacional português selecionados pelo clube francês foram anotados de pé esquerdo frente a Marselha (dois golos), Guingamp, PSG e Nice.



Antes de sair para o Man. City em 2017, Bernardo esteve três anos no emblema monesgasco, tendo vencido a Ligue 1.