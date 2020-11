O Marselha venceu nesta sexta-feira o Estrasburgo por 1-0, num jogo em que foi tremendamente eficaz, ao marcar no único remate enquadrado com a baliza.

No final da partida, na entrevista rápida para o canal com os direitos de transmissão do jogo, o treinador português não gostou da forma como foi questionado e exaltou-se perante a pergunta sobre os jogadores que estão a «salvar o Marselha neste início de época».

«Mas porquê salvar? O que está a dizer? Isto é uma equipa, um coletivo. Quando é que vão parar de dizer imbecilidades?», começou por atirar.

«Em todas as equipas os melhores jogadores fazem a diferença. Quantos golos marcam Neymar, Messi ou Cristiano? Façam análises factuais e objetivas. Não é preciso ser uma pessoa do futebol para saber isso. Quando ganhamos um jogo com esforço, é porque fomos salvos por alguém? Mas o que é que estão a dizer?», revoltou-se, continuando.

«Se têm a agenda de outros clubes, têm de parar com isso. É preciso ser objetivo. Acham que é fácil ganhar fora ao Estrasburgo?», concluiu depois.

Veja o momento no vídeo: