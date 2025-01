Francisco Conceição projetou o duelo com o Benfica e assumiu que é especial defrontar uma equipa portuguesa. Além disso, o internacional luso destacou a importância de uma vitória da Juventus, que ainda luta pelo acesso direto à próxima fase da Liga dos Campeões.

«Jogando em casa, perante os nossos adeptos, é muito importante para nós a vitória. Sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, mas o objetivo é ganhar, claramente. Temos de ganhar todos os jogos aqui e amanhã [quarta-feira] é mais um que esperemos seja de sucesso para nós. Queremos fazer um grande jogo e alcançar mais três pontos importantes», disse o jogador dos «bianconeri», em entrevista à Sport TV.

Depois de Alberto Costa, também Renato Veiga chegou à «vecchia signora» neste mercado de inverno e Conceição mostrou-se feliz por ter compatriotas no balneário. «Quantos mais portugueses, melhor, adaptámo-nos melhor. Eles têm grande qualidade e cabe-me ajudá-los a adaptarem-se o mais rápido possível. Eu e toda a equipa e é isso que temos feito. O que podem acrescentar? São jogadores de muita qualidade, já provaram isso e aqui têm de continuar a fazer o caminho deles e ajudar-nos.»

Já sobre o pai, que recentemente assumiu o comando do rival Milan, Francisco Conceição desejou apenas «o melhor».

«Desejo ao meu pai sempre o melhor, torço muito pelo sucesso dele. É o que posso dizer. Espero ganhar todos os jogos e continuarmos a fazer este percurso na Liga dos Campeões amanhã [quarta-feira] com uma vitória, que é muito importante», salientou.

«Falo com ele sempre posso sobre futebol, mas muito mais sobre outras coisas, porque agora não estamos naquele papel de treinador e jogador. Temos muitas outras coisas para falar, bem mais importantes», acrescentou.

Conceição acredita que a segunda metade da temporada pode «correr melhor» do que a primeira e mantém em aberto a hipótese de continuar na Juventus, após terminado o empréstimo do FC Porto. Já sobre o momento do clube azul e branco, o internacional português garantiu que tem acompanhado tudo o que se passa.

«Acompanho o FC Porto à distância e torço pelo clube, que é o clube do meu coração. Só desejo que voltem a triunfar e a ter sucesso, sou mais um adepto a torcer», concluiu.

Francisco Conceição tem três golos e quatro assistências em 21 jogos pela Juventus esta época.