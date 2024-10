Dimas, antigo internacional português e ex-atleta da Juventus, deu uma curta entrevista ao jornal italiano Tutto Mercato sobre Francisco Conceição, extremo elogiado por Thiago Motta e que se estreou a marcar pela Juventus recentemente.

«O Francisco é um extremo-esquerdo naturalmente dotado, que consegue sempre trazer algo para o jogo. Marcar um golo na sua segunda partida pela Juventus é muito especial, especialmente para mim como antigo jogador da Juve, e espero que ele possa continuar a sua carreira com sucesso num clube tão importante», começou por dizer o antigo jogador do Benfica e do Sporting.

«É um talento natural, mas ainda precisa de crescer. O que ele faz não é para qualquer jogador, por isso precisa de tempo. Tem 22 anos e já jogou no FC Porto e no Ajax, duas equipas de topo nos respetivos campeonatos. Esta experiência, na minha opinião, permitir-lhe-á melhorar num ambiente muito competitivo e o pai [n.d.r. Sérgio] poderá ajudá-lo a perceber o que significa jogar na Série A», acrescentou Dimas.

Francisco Conceição está apenas emprestado pelo FC Porto, com opção de compra, mas Dimas já vê o internacional luso na Juventus por mais anos.

«Se ele jogar com regularidade e a Juve ganhar títulos, isso ajudará obviamente a ganhar estatuto e a ter uma carreira mais longa na Juventus. Sabemos que o clube gosta de ter boas referências durante o máximo de tempo possível e espero que o Francisco possa ser uma delas no futuro», terminou.

Francisco Conceição participou em dois jogos até agora com a camisola bianconera, com um golo marcado ao Génova, na última jornada da Serie A.