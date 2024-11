Francisco Conceição tem sido um dos principais destaques na temporada da Juventus. Emprestado pelo FC Porto, o jovem português falou sobre a estadia em Turim e a possibilidade de continuar ligado à Vecchia Signora.

«Já não me vejo sem esta camisola, mas não posso fazer outras declarações porque não me cabe a mim fazê-las. Eu gosto do projeto da Juventus», começou por dizer em entrevista ao La Stampa.

Sobre o Porto, cidade onde viveu muitos anos, o extremo apenas deixou elogios. Sobre Turim, referiu como uma cidade que o «intriga».

«O Porto é maravilhoso. Turim intriga-me muito: aqui há tudo para viver a minha profissão no seu melhor», explicou.

Questionado sobre o golo que marcou ao Leipzig, na segunda jornada da Liga dos Campeões, e que garantiu a vitória já perto dos 90 minutos, Francisco classificou-o como o «mais bonito» da carreira.

«Foi um momento bonito, para mim e para a equipa. Na Alemanha, marquei o meu golo mais bonito, mas estou a trabalhar para fazer outros ainda melhores. Gosto de pensar em grande. Gostaria de ser recordado como um dos melhores», confessou.

De seguida, abordou o facto de ter sido expulso por simulação frente ao Cagliari.

«Fui tocado, o árbitro podia ou não ter dado o penálti, mas eu não simulei. Em geral, ando sempre a mil à hora, à procura do drible. Para mim, o futebol é tudo... o meu estado de espírito está intimamente ligado ao que acontece no jogo. Tento separar o trabalho da família, mas muitas vezes não consigo e, por isso, em casa, fico um pouco nervoso se as coisas não correm como deviam», partilhou.

Conceição falou sobre as épocas que passou no FC Porto, altura em que era treinado pelo próprio pai, Sérgio Conceição.

«Uma honra, e não o digo por ser meu pai, mas os factos falam por ele. É uma honra e um fardo. Não nego que não foi fácil tê-lo como treinador, mas ao mesmo tempo, esta situação foi um empurrão para me aperfeiçoar todos os dias e provar que não era um favorecido. Consegui chegar à seleção nacional sozinho. Falamos antes e depois de cada jogo, mas ele nunca intervém em temas táticos ou situações estratégicas que pertençam aos aspetos técnicos, mantém-se afastado disso. Nas nossas conversas, falamos de mim, de como me sinto, de como devo enfrentar o desafio do ponto de vista mental», disse.