O português Francisco Ramos continua a recuperar da grave lesão que sofreu a 15 de abril, na derrota do Radomiak Radom em casa do Cracóvia, e esta sexta-feira deixou um relato arrepiante nas redes sociais, a partir do hospital.

Segundo o Radomiak, o médio de 28 anos teve de ser operado a uma «fratura multifragmentária em ambas as canelas» e o próprio jogador assume que ainda tem de lidar com dores.

«Um momento como tantos outros, a fazer aquilo que mais gosto, condicionou aquilo que viria a ser a minha época até então feliz na Polónia. A fratura exposta da tíbia e perónio atirou-me para esta cama de onde ainda vos escrevo. Têm sido 14 dias deitados nesta cama, divididos entre medicação, muitas dores e quatro difíceis operações no sentido de me devolver a sensibilidade e mobilidade de outrora. Têm sido os piores dias de que me lembro e as dores não deram tréguas até hoje», começou por escrever na descrição de duas fotografias: uma na cama de hospital e outra a sair do relvado de maca.

«Não tem sido fácil, de todos os desafios que tenho ultrapassado este é sem dúvida o mais difícil e o que me suscita mais incertezas. Vi colegas meus a passar por lesões difíceis, mas nunca imaginei a angústia e sofrimento que passavam. Hoje sou testemunha viva disso. É o lado pior desta profissão, aquele que ninguém quer estar. Sei que as palavras voam e só queria que estes dias também. Perdoem-me o desabafo, mas foi a forma que entendi ser a correta para vos agradecer o apoio e o carinho», acrescentou.

O jogador formado no FC Porto, que conta com passagens pelo Vitória de Guimarães, Santa Clara e Nacional, confessou ainda que as «demonstrações de afeto» que tem recebido «amenizam» o «desespero» de não estar em Portugal.

«Por agora, não sei se vou voltar mais forte, mas vou voltar certamente diferente e a valorizar coisas que (infelizmente) só uma experiência destas nos ensina. Que não me falte força e coragem», concluiu.

Foram vários os futebolistas que deixaram mensagens de apoio a Chico Ramos, entre os quais, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira, Bruno Varela, Nuno Santos ou Ricardo Pereira.