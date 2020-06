Francisco Trincão esteve em destaque no dérbi entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães. O extremo português fez um golo de belo efeito de fora da área, empatando o jogo antes do intervalo (2-2).



O pontapé em arco do jovem extremo para o fundo da baliza de Douglas não passou despercebido à imprensa espanhola.



«No Barcelona esfregam os olhos: o golaço de Trincão que deixou todos de pé», disse a Marca. Por sua vez, o Mundo Deportivo escreveu «golaço de craque», algo semelhante ao que fez o Sport: «Golaço de Trincão lidera reação do Sp. Braga».



Recorde o golo do internacional sub-21 português: