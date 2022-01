O Eibar foi ao terreno do Almería vencer por 2-0 e as duas equipas partilham agora a liderança da segunda Liga espanhola.

Com Samuel da Costa titular no meio-campo dos homens da casa e Frederico Venâncio de início na defesa forasteira, o primeiro golo da partida surgiu logo aos nove minutos, por intermédio de Exposito. Quique viria a estabelecer o resultado final à passagem do minuto 81.

As duas formações somam 46 pontos, mais dois do que o Valladolid, que completa o pódio.