Em Londres, o Fulham do treinador português Marco Silva fez uma pequena deslocação até ao estádio do Tottenham e, depois de ter estado a perder, conseguiu empatar e somar um ponto na 13.ª jornada da Premier League.

Depois de uma primeira parte pouco entusiasmante, a equipa da casa entrou no segundo tempo da melhor maneira e Brennan Johnson colocou os spurs na frente, aos 54 minutos, com um remate de primeira em resposta ao cruzamento de Timo Werner.

Ainda assim, os comandados por Marco Silva viriam mesmo a restabelecer a igualdade 13 minutos depois, quando Tom Cairney disparou um autêntico míssil para a baliza à guarda de Fraser Forster, a passe de Iwobi.

O próprio Tom Carney, marcador do golo e capitão da equipa, acabou por ser expulso pouco depois e forçou a equipa a resistir até ao fim do encontro com menos um elemento em campo.

Marco Silva arrecada assim um ponto e sobe ao décimo lugar da classificação, com 19 pontos. Já o Tottenham mantém o sétimo posto, atrás do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, com 20 pontos.