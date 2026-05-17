Prestes a concluir a quinta época no Fulham – a nona em Inglaterra – Marco Silva mantém o futuro por desvendar. Após o empate com os Wolves neste domingo, o português de 48 anos falou à flash da BBC e não se comprometeu em renovar.

«Ainda não decidi. Entendo que os adeptos queiram saber o futuro do Fulham, mas não há qualquer decisão tomada. O verão que aí vem vai ser um dos mais importantes para o futuro do Fulham. Vamos analisar e ter algumas reuniões. Preciso de estar calmo para lidar com muitos aspetos.»

O Fulham ocupa o 13.º posto, o que prova a consistência de Marco Silva, que já levou o clube ao 10.º, 11.º e 13.º lugar da Premier League.

Antes do Fulham, Marco Silva orientou Everton, Watford, Hull City, Oylmpiakos, Sporting e Estoril. Depois de ser associado ao Chelsea, o lisboeta pode encontrar novos rumos em Inglaterra ou em Portugal, pela porta do Benfica.