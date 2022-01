O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, vai de goleada em goleada. Depois de ter ganho fora por 7-0 ante o Reading na jornada anterior, somou nova vitória expressiva este sábado 6-2 na receção ao Bristol City, na 27.ª jornada, que vale a subida à liderança fruto da derrota do Bournemouth na casa do Luton Town (3-2).

Antoine Semenyo ainda deu vantagem ao Bristol por duas vezes, aos sete minutos e aos 29, tendo o sérvio Aleksandar Mitrovic marcado o primeiro do Fulham pelo meio, ao minuto 21.

A equipa de Marco Silva disparou depois para a reviravolta e para a goleada ao minuto 31, altura do 2-2 apontado por Neeskens Kebano. Depois, o luso-descendente Fábio Carvalho, de 19 anos, que nasceu em Portugal e fez formação no Benfica, anotou o 3-2 aos 36 minutos e Mitrovic completou o hat-trick para o 5-2 registado ao intervalo, com golos aos 41 minutos e aos 45+1’. Kebano bisou já na segunda parte para o 6-2 final aos 57 minutos.

Com estes resultados na luta pela liderança, o Fulham é agora primeiro, com 51 pontos, mais dois do que o Bournemouth, sendo que os comandados de Marco Silva têm ainda um jogo a menos para poder alargar a distância.

Noutros jogos com portugueses, o Reading, com Lucas João a entrar em campo ao minuto 80, perdeu por 2-1 na casa do Middlesbrough.

O Nottingham Forest, que teve os portugueses Tobias Figueiredo, Xande Silva e Cafú no banco, venceu fora o Millwall, por 1-0.

Já o luso-inglês Quevin de Castro viu do banco do West Bromwich a derrota por 1-0 ante o Queens Park Rangers.