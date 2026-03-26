Feminino: Andreia Faria conquista Liga saudita pelo Al Nassr
Ex-Benfica sagrou-se campeã frente ao Al Hilal de Jéssica Silva
Andreia Faria, internacional portuguesa, sagrou-se campeã de Liga saudita pelo Al Nassr. Nesta quinta-feira, a ex-Benfica venceu o Al Hilal (4-1) de Luís Andrade e Jéssica Silva, assegurando campeonato. Ronaldo já reagiu.
A duas jornadas do fim do campeonato, o Al Nassr bateu a equipa do técnico português, que contou com Jéssica Silva a saltar do banco. Assim, a equipa de Andreia Faria soma 33 pontos, com 11 vitórias em 12 jogos.
Com mais um título, a média de 25 anos completa o triplete na época de estreia na Arábia Saudita: Liga, Taça Challenge e Supertaça. Andreia, recorde-se, deixou o Benfica no verão passado após sete épocas de águia ao peito.
Em termos individuais, a média ofensiva contabiliza seis golos e quatro assistências em 20 jogos. A nível coletivo, o Al Nassr sagrou-se tetracampeão nacional.
Cristiano Ronaldo, que atua na equipa masculina do Al Nassr, já reagiu nas redes sociais. «Fantástico! Muito bem!», escreveu o avançado na conta do X, antigo Twitter.
Amazing! Well done! 👏🏼 https://t.co/INvsNfocEp— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 26, 2026