Há 2h e 50min
Feminino: Barcelona de Kika Nazareth conquista dobradinha
Triunfo na final da Taça de Espanha ante o Atlético de Madrid
O Barcelona de Kika Nazareth conquistou a dobradinha pelo terceiro ano consecutivo. As culés bateram o Atlético Madrid na final da Taça de Espanha (3-1).
A internacional portuguesa foi suplente utilizada. Os golos de Clàudia Pina (23m), Esmee Brugts (31m) e Salma Paralluelo (37m) no primeiro tempo ditaram o destino do jogo. No segundo tempo, Vilde Bøe Risa ainda reduziu para o Atlético Madrid aos 58 minutos. Pouco depois Kika Nazarteh saltou do banco (61m).
Com este triunfo (3-1), o Barcelona conquista a 12.ª Taça e o terceiro titulo da época – já depois de Supertaça e Liga.
Falta, ainda, um título por disputar. A formação espanhola enfrenta o Lyon, este sábado, na final da Liga dos Campeões.
