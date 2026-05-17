O Barcelona de Kika Nazareth conquistou a dobradinha pelo terceiro ano consecutivo. As culés bateram o Atlético Madrid na final da Taça de Espanha (3-1).

A internacional portuguesa foi suplente utilizada. Os golos de Clàudia Pina (23m), Esmee Brugts (31m) e Salma Paralluelo (37m) no primeiro tempo ditaram o destino do jogo. No segundo tempo, Vilde Bøe Risa ainda reduziu para o Atlético Madrid aos 58 minutos. Pouco depois Kika Nazarteh saltou do banco (61m).

Com este triunfo (3-1), o Barcelona conquista a 12.ª Taça e o terceiro titulo da época – já depois de Supertaça e Liga.

Falta, ainda, um título por disputar. A formação espanhola enfrenta o Lyon, este sábado, na final da Liga dos Campeões.

