O português Luís Andrade foi confirmado como novo treinador da equipa feminina do Al Hilal, confirmando-se a notícia avançada pelo Maisfutebol.

O técnico de 52 anos assume o comando do quarto classificado do campeonato saudita – liderado pelo Al Nassr – que conta com a internacional portuguesa Jéssica Silva no plantel.

Luís Andrade regressa, assim, à Arábia Saudita, onde já tinha treinado o Al Qadisiyah. No estrangeiro, o técnico luso também orientou o Flamengo. Já em Portugal, passou por Benfica, Damaiense e Atlético Clube da Malveira.