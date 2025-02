Com a portuguesa Kika Nazareth em destaque, o Barcelona feminino recebeu e goleou este domingo o Madrid CFF, por 5-1, na 19.ª jornada do campeonato espanhol.

A equipa visitante até começou melhor e aos três minutos já vencia com golo de Florencia Bonsegundo. Porém, as culés reagiram e operaram a reviravolta ainda na primeira parte. Mapi León fez o primeiro, aos 14m, e Ewa Pajor o segundo, aos 30m.

Na segunda parte, o Barcelona entrou logo a abrir e aos 51 minutos fez o 3-1, autoria de Vicky López. Aos 60 minutos, Fridolina Rolfö marcou com assistência da portuguesa Kika.

O último golo surgiu já aos 88 minutos, através de Sydney Schertenleib.

Com este resultado, o Barcelona está em primeiro lugar, com 54 pontos. O Madrid CFF está em 11.º, com 21.