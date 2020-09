Primeiro jogo oficial em França, primeiro «show» de Ricardinho. O internacional português esteve em destaque na goleada do ACCS frente ao Nantes Métropole (6-0) ao anotar um hat-trick.



Além dos três golos, Ricardinho evidenciou-se com pormenores deliciosos que entusiasmaram o (pouco) público presente no recinto com destaque para o «cabrito» sobre o guarda-redes contrário. Pena foi a jogada não ter terminado em golo.



Pode ver os momentos de Ricardinho nos vídeos associados ao artigo.