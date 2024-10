Fábio Coentrão, que está sem clube há mais de três anos, desde que deixou o Rio Ave, em 2020/21, publicou agora uma mensagem enigmática nas redes sociais, que tanto pode apontar para um eventual regresso à competição, como para um novo projeto ainda a revelar.

O antigo internacional português publicou uma imagem onde aparecem os clubes que representou ao longo da carreira, começando pelo Rio Ave e Benfica, passando pelo Saragoça e Real Madrid, juntando ainda Monaco, Sporting e, novamente, o Rio Ave. Depois da última menção à equipa de Vila do Conde, aparecem vários pontos de interrogação.

A acompanhar esta imagem, o extremo que também jogou como lateral escreveu o seguinte texto: «A minha caminhada é feita de muitas paragens, umas mais marcantes do que outras, e sempre com uma lição a retirar. Depois de tantos anos, posso dizer que esta vai ser um pouco diferente. Se te deixei curioso, espera até ao dia 7 de outubro para saberes mais».

Uma mensagem que deixa praticamente tudo em aberto, pelo menos, até à próxima segunda-feira, dia em que Fábio Coentrão vai revelar os planos que tem para o futuro.

Ukra, antigo companheiro de Coentrão, no Rio Ave, foi dos primeiros a reagir à publicação. «Vens jogar para o futebol amador comigo?!», perguntou o também antigo jogador do Rio Ave, com o humor que lhe é característico.

Ora veja: