O Gaziantep comandado por Ricardo Sá Pinto perdeu esta sexta-feira, em casa, na receção ao Galatasaray (1-2), em jogo da 21.ª jornada da liga turca. Depois do empate consentido na estreia, o treinador português caiu agora diante do gigante de Istambul que prossegue a perseguição aos vizinhos do Fenerbahçe e Besiktas.

Com André Sousa e o reforço Rashid, contratado ao Santa Clara, no banco, a nova equipa de Sá Pinto, a defender com três centrais, chegou ao intervalo sem sofrer golos, diante do gigante de Istambul, mas acabou por consentir dois golos no segundo tempo.

Logo a abrir a segunda parte, aos 51 minutos, Henry Onyekuru abriu o marcador, a passe de Ryan Babel. A dez minutos do final, o extremo nigeriano voltou a marcar e dobrou a vantagem da equipa de Istambul para 2-0. Rashid ainda foi a jogo, a dois minutos do final, mas teve pouco tempo para fazer a diferença, mas o Gaziantep ainda reduziu a diferença, em tempo de compensação, através de uma grande penalidade convertida por Alexandru Maxim.

Com este desaire, o Gaziantep segue no quarto lugar, mas agora a sete pontos do Galatasray e do Fenerbahçe e a nove do líder Besiktas.