O Gaziantep, orientado por Ricardo Sá Pinto, venceu no reduto do Ankaragucu, em jogo da Liga turca (0-1).

O único golo da partida foi apontado pelo também André Sousa, ao minuto 84.

Roderick foi titular na equipa de Sá Pinto, que lançou André Sousa ao intervalo, mas ainda a tempo de garantir três pontos para o Gaziantep, que ocupa a oitava posição da Liga turca.

O Fenerbahçe atrasou-se na luta pelo título, ao empatar a zero no reduto do Alanyaspor, que teve o português Marafona na baliza.

O Fenerbahçe está agora a cinco pontos do líder Besiktas.