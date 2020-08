No primeiro encontro de pré-temporada ante o Ipswich Town, José Mourinho utilizou Gedson Fernandes como lateral-direito e ficou muito impressionado com a prestação do português.



«Gedson jogou como lateral-direito pela primeira vez e esteve muito, muito bem. Na primeira parte fez fizemos algumas combinações muito boas», referiu o técnico do Tottenham, citado pelos meios do clube, após o triunfo por 3-0.



Lembre-se que o jogador de 21 anos chegou a Londres no mercado de janeiro e disputou 12 jogos.