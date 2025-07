O Besiktas anunciou a saída de Gedson Fernandes para o Spartak Moscovo.

O negócio ficou fechado em quase 21 milhões de euros, aos quais acrescem cerca de sete milhões em objetivos.

«Obrigado Gedson Fernandes, que chegou ao nosso clube em 2022 e contribuiu para as conquistas da Taça e da Supertaça da Turquia. Desejamos-lhe sucesso na carreira», partilhou o clube turco, numa nota publicada no seu site.

O negócio permite ao Benfica encaixar, no imediato, um pouco mais de 10 milhões de euros, pelos 50 por cento do passe do médio que ainda detinha.

Internacional português em duas ocasiões, Gedson Fernandes formou-se no Benfica, tendo-se estreado pela equipa principal das águias na temporada de 2018/2019, pela mão de Rui Vitória.

Na temporada seguintes foi cedido a Tottenham e Galatasaray, antes de ser contratado pelo Besiktas, em 2021. Depois de uma primeira temporada cedido ao Caykur Rizespor, disputou 131 jogos pelas Águias Negras, com 18 golos apontados.

No currículo, Gedson soma uma Liga portuguesa, pelo Benfica, e uma Taça e uma Supertaça turca, pelo Besiktas.

