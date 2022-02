Pizzi já treinou ao serviço do Basaksehir e, na primeira conversa com a imprensa turca, mostrou-se feliz pela decisão tomada. O internacional português confessou ainda ter falado com Gedson Fernandes antes de rumar à Turquia.

«É um prazer para mim estar aqui. Quero expressar que estou feliz. Vim para um clube forte e continuo a trabalhar duro. Juntos, vamos colocar o Basaksehir no lugar que merece», começou por dizer, citado pelo Fanatik.

«Falei com o Gedson, que joga no Rizespor e também com o [Júnior] Caiçara. Recebi informações positivas sobre o clube e Istambul e estou satisfeito com a decisão», acrescentou.

Pizzi apresentou-se ainda à imprensa como um jogador que atua «em todas as posições do ataque».

O médio de 32 anos foi emprestado pelo Benfica ao quinto classificado do campeonato turco até ao final da presente temporada.