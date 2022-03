Atualmente ao serviços dos turcos do Rizespor, Gedson Fernandes projetou o embate desta quarta-feira entre Portugal e a Turquia, que deixará uma das seleções fora do Mundial 2022.

«Portugal é favorito, toda a gente sabe, mas os favoritos nem sempre ganham. (...) Toda a gente no Mundo já conhece Portugal. Tem jogadores muito bons», disse em declarações aos canais do Rizespor que foram reproduzidas na imprensa turca.

Aos 23 anos, Gedson assumiu o objetivo de voltar a representar a Seleção, à qual foi chamado duas vezes por Fernando Santos, ambas em 2018 quando estava a aparecer em bom plano no Benfica. «Todos os jogadores portugueses querem fazer parte da Seleção e eu quero voltar. Claro que dizê-lo não basta, tenho de trabalhar duro e mostrar nos jogos que mereço. Quero isso muito e espero voltar a vestir a camisola da Seleção Nacional.»

O jovem médio falou ainda sobre a seleção turca, que dizer ser capaz de grandes surpresas «positivas e negativas». «Às vezes podem perder em jogos que pensamos que vão ganhar.»

Falar de Cristiano Ronaldo também foi inevitável e Gedson saiu em defesa do capitão da Seleção, muitas vezes alvo de críticas. «Não são pessoas que percebem muito de futebol. Ele é uma lenda. Toda a gente sabe o que ele significa para a seleção portuguesa e o que ele tem feito. As pessoas que fazem comentários negativos talvez olhem para as estatísticas e não tanto para o contributo para a equipa. Ele é um jogador muito valioso e eu acredito que vai contribuiu muito para nós em cada jogo.»