O Basaksehir venceu no terreno do Rizespor, por 2-0, num jogo que colocou frente a frente os dois ex-Benfica Pizzi e Gedson Fernandes.

Ambos foram titulares e Gedson cumpriu mesmo os 90 minutos pela equipa da casa, enquanto Pizzi foi substituído no decorrer do segundo tempo (64m). O ex-Sporting Yannick Bolasie também foi a jogo pelo Rizespor no último quarto de hora da partida.

Os dois golos do Basaksehir foram apontados pelo reforço de inverno Trezeguet (33m e 52m).

No campeonato, este foi o terceiro triunfo consecutivo da equipa de Pizzi, que sobe agora ao pódio e é terceira classificada. Já o Rizespor, é 18.º, em zona de descida.

Veja os golos da partida: