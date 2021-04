Com Gedson em campo todo o encontro, o Galatasaray caiu com estrondo na visita ao terreno do Hatayspor (3-0), numa partida da 32.ª jornada da Liga turca.



O conjunto visitado marcou dois golos em oito minutos e praticamente arrumou a questão relativamente ao vencedor do jogo. Diouf fez o 1-0 aos 21 minutos e Rúben Ribeiro, ex-Sporting e Rio Ave, ampliou a vantagem do Hatayspor aos 29.



Já na segunda parte, Diouf bisou e fixou o resultado final. Esta derrota deixa o Galatasaray com os mesmos 61 pontos e pode ver o Besiktas alargar a vantagem no topo e ao mesmo tempo, pode ver o Fenerbahçe «roubar-lhe» a vice-liderança. Por seu turno, o Hatayspor subiu ao quinto lugar com 49 pontos, igualando o Alanyaspor.



Pode ver o golaço de Rúben Ribeiro aos 45 segundos: