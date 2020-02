Gelson Martins vai ser «severamente punido» pelo Mónaco após ter empurrado o árbitro por duas vezes no encontro em casa do Nîmes.



«A atitude do Gelson é inaceitável. Ele vai ser severamente penalizado. Da minha parte vou fazer de tudo para que atitudes como estas não se repitam», referiu o vice-presidente do emblema francês, Oleg Petrov, citado pelo L'Équipe.



O dirigente dos monegascos revelou a justificação do internacional português para o que aconteceu.



«O Gelson pediu desculpa ao árbitro pessoalmente no fim do jogo e através das redes sociais. Quando falei com ele, notei que ele tinha noção do que erro cometido. Ele não é uma pessoa violenta, por isso, foi uma surpresa. Ele disse-me que viveu uma semana muito complicado. Não explica nem desculpa a sua atitude, mas ajuda a entender um pouco», acrescentou.



Caso ainda não tenha visto o gesto de Gelson, pode ver no vídeo associado.