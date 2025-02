O extremo português Gelson Martins está no topo dos portugueses no estrangeiro, na sequência dos jogos disputados a nível global no último fim de semana, na hierarquia elaborada pelo SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

O ex-Sporting fez um golo e uma assistência pelo Olympiakos, na vitória por 4-0 na visita ao Panserraikos, no domingo, em jogo da 23.ª jornada da liga grega.

No top-10 de portugueses no estrangeiro, surge depois Bruno Fernandes, apesar da derrota do Manchester United na visita ao Tottenham, para a 25.ª jornada da Premier League inglesa, no domingo (1-0).

A fechar o pódio está Rúben Neves, que foi, tal como Bruno, titular e fez os 90 minutos, neste caso ao serviço do Al Hilal, no empate a um golo ante o Al-Riyadh, na sexta-feira, em jogo da 20.ª jornada da liga saudita.