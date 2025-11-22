O avançado português Vitinha marcou, este sábado, um dos golos do empate do Génova na visita ao Cagliari (3-3), em jogo da 12.ª jornada da Serie A italiana.

Vitinha, que fez o seu primeiro golo esta época ao 12.º jogo, inaugurou o marcador aos 18 minutos, para a equipa treinada por Daniele De Rossi.

Porém, o Cagliari, treinado por Fabio Pisacane, empatou por Gennaro Borrelli (33m) e voltou a responder a nova desvantagem com o 2-2 apontado por Sebastiano Esposito (43m), depois do golo de Leo Ostigard (41m).

Na segunda parte, Borrelli bisou e deu a primeira vantagem ao Cagliari, mas o Génova, já sem Vitinha em campo (saiu aos 78 minutos) empatou por Aaron Martín.

O Génova, que somou o segundo empate seguido ao segundo jogo com De Rossi no comando (sendo que venceu o jogo anterior na transição de Ivan Juric, 2-1 ao Sassuolo, com Roberto Murgita como interino), continua a recuperar e soma agora oito pontos, apesar de ainda estar em zona de descida, à condição em 18.º. O Cagliari é 14.º à condição, com 11 pontos.

No outro jogo do início da tarde, o Bolonha venceu por 3-0 na visita à Udinese e somou o terceiro triunfo seguido, sendo esta a sua melhor sequência de vitórias no campeonato em 2025/26. Tommaso Pobega bisou (54m, 59m) fazendo os seus dois primeiros golos esta época e Federico Bernardeschi (90+4m) fechou o resultado, na sua estreia a marcar pelo clube.

O Bolonha, treinado por Vincenzo Italiano, iguala Inter de Milão e Roma, à condição, com 24 pontos, no topo da classificação. A Udinese, orientada por Kosta Runjaic, mantém-se com 15 pontos e tem o 10.º lugar em risco.

Este sábado há ainda um Fiorentina-Juventus (17h00) e um Nápoles-Atalanta (19h45).

ITÁLIA: resultados e classificações