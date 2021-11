Emprestado pelo Benfica ao Getafe, Florentino Luís deu uma entrevista à Eleven, na qual abordou, entre outros assuntos, o momento que atravessa e o que necessita para se tornar num jogador mais completo.

«Acho que todos os jogadores gostam de ter a bola. Se fosse possível, todos os jogadores tinham bola e ninguém andava atrás dela. Por outro lado, já que não tenho, posso ganhar outras coisas: mais físico, mais resistência e mais agressividade sem bola. São momentos a que se calhar não estava tão habituado no Benfica e mesmo no Mónaco, pois é uma equipa que tem mais posse de bola durante a maior parte do tempo. São coisas que eu posso ganhar e tornar-me num jogador mais completo», afirmou em entrevista ao canal português.

O jogador de 22 anos confessou continuar atento ao Benfica e abordou a vitória das águias sobre o Barcelona por 3-0, muito falada em Espanha. «Foi uma vitória muito importante para Portugal, pois demonstrou o valor que as equipas portuguesas têm», começou por dizer, abordando depois as hipóteses da equipa de Jorge Jesus para o que resta da fase de grupos da Champions, a começar pelo duelo potencialmente decisivo em Camp Nou já na próxima semana.

«Vai ser um jogo difícil como qualquer outro, mas acho que o Benfica tem todas as possibilidades de passar a fase de grupos. É uma equipa que gosta de ter bola, são jogadores com muita qualidade e intensidade, que têm pormenores que fazem a diferença. Acho que é a partir daí, se o Benfica conseguir anula jogadores-chave que eles tê, que podem tirar partido do jogo», observou.

No Getafe, Florentino é treinado por Quique Flores, que passou pelo Benfica em 2008/09 e que pegou na equipa de Madrid há sensivelmente um mês. Nesta época, o jovem médio soma oito jogos, quatro deles (dois como titular) com Quique. «Um treinador cujo seu historial fala por si, que já esteve em grandes clubes. Pessoalmente, por acaso falou comigo, mas não disse ‘conta comigo’, porque acho que ele conta com todos os jogadores. Mas falou comigo para saber como é que foi a minha passagem pelo Benfica e eu expliquei-lhe como é que foi, passei lá quase a minha vida toda. Mas, isso já é passado, agora no que estamos focados é em dar o nosso melhor para contribuir para o Getafe», disse.

Florentino Luís falou também sobre os dos jogadores que mais admira e contra o qual poderá jogar em Espanha: Sergio Busquets. «É um jogador de quem sempre gostei muito, desde criança, pois é da minha posição e sempre o apreciei muito pela maneira de jogar.»