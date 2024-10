O jornal italiano Tuttosport divulgou, nesta quinta-feira, a lista final de 25 jogadores que concorrem ao prémio Golden Boy, que distingue o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa na última temporada.

João Neves, ex-Benfica e atual jogador do PSG, está entre os nomeados. Andreas Schjelderup, atleta do Benfica e Samu Aghehowa, do FC Porto, figuram também na lista.

Lamine Yamal, vencedor do Euro pela Espanha, é visto como o grande favorito a suceder Jude Bellingham na distinção. Na última atualização do índice divulgado pela organização, João Neves surgia em segundo lugar atrás de Yamal como o jogador sub-21 mais cotado na Europa.

Os 25 jogadores serão examinados por 50 jornalistas especialistas em futebol internacional que decidirão quem receberá o cobiçado prémio internacional. Será entregue a 4 de dezembro.

