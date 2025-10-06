Num dos poucos jogos de clubes em países europeus esta segunda-feira, houve muito Portugal na vitória do Otelul ante o Metaloglobus, por 4-0, na 12.ª jornada da primeira liga da Roménia.

Aos seis minutos, o extremo Andrezinho, que na época passada jogou no Alverca por empréstimo do Santa Clara, inaugurou o marcador, com uma finalização de pé direito, de primeira, na área, após um cruzamento do lado direito.

Já perto do intervalo, aos 40 minutos, João Lameira fez o 2-0 de cabeça, após um canto do lado esquerdo. E, aos 45+1m, com novo cabeceamento imponente – após um livre do lado direito – João Lameira bisou para o 3-0. Pelo meio, o guarda-redes do Otelul, Cosmin Dur-Bozoanca, defendeu um penálti a Dragos Huiban, evitando o golo do Metaloglobus. Lameira, que cumpre a terceira época no Otelul, fez formação entre Feirense, Sporting, FC Porto (onde jogou na equipa B) e Padroense, tendo jogado, já como sénior, na U. Leiria, Académica, Real SC e Torreense.

Na segunda parte, Denis Bordun fez o 4-0, assistido por Andrezinho, jogador que, além de Santa Clara e Alverca, passou pelo Mafra, Casa Pia e foi formado entre Carregado, Benfica e Alverca.

Veja os golos dos portugueses:

Além de Andrezinho e Lameira, Pedro Nuno (ex-B SAD, Moreirense, Tondela e Académica) foi titular e Paulinho (ex-Torreense, Portimonense, Estrela da Amadora, Fafe e São Paio D’Arcos) foi suplente utilizado.

O Otelul soma agora 16 pontos e subiu, à condição, ao sétimo lugar, com os mesmos pontos do UTA Arad, oitavo com menos um jogo (fecha a jornada com a visita ao Botosani, às 18h30).

