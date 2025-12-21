O Feyenoord empatou na tarde deste domingo na receção ao Twente (1-1), com o extremo português Gonçalo Borges em destaque, ao fazer o golo que evitou a derrota da equipa de Roterdão.

No duelo da 17.ª jornada, Daan Rots deu vantagem ao Twente, aos 19 minutos da primeira parte, com um remate de pé esquerdo na área.

Na segunda parte, aos 74 minutos, Gonçalo Borges, assistido por Anel Ahmedhodzic, rematou de primeira, de trivela, para o 1-1 no marcador. Fez o seu segundo golo ao 10.º jogo pela equipa neerlandesa em 2025/26.

O golo de Gonçalo Borges:

No minuto seguinte, e já quando estava amarelado, Luciano Valente viu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Feyenoord reduzido a dez jogadores. O resultado, porém, não mais se alterou.

Isto num jogo que não foi fácil para a equipa treinada por Robin Van Persie, após a eliminação na Taça e no qual o guarda-redes alemão Timon Wellenreuther acabou por ser considerado a figura do jogo, salvando o Feyenoord da derrota.

O Feyenoord tropeça na corrida pelo título e deixa o PSV (que também neste domingo já venceu o Utrecht por 2-1) com 11 pontos de vantagem na liderança: tem 46, para 35 do Feyenoord, seguindo-se o Ajax em terceiro, com 30 pontos. O Utrecht é sétimo classificado, com 25 pontos, os mesmos do sexto, o AZ Alkmaar. Pelo meio há ainda o NEC Nijmegen em quarto com 29 pontos e o Groningen em quinto com 27.