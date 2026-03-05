Polónia: Radomiak de Gonçalo Feio vence e sobe na tabela
Triunfo com o Arka permite subida ao oitavo posto da Liga polaca
Triunfo com o Arka permite subida ao oitavo posto da Liga polaca
O Radomiak Radom, de Gonçalo Feio, venceu o Arka (3-1) num jogo em atraso da 19.ª jornada da Liga da Polónia. Romário Baró, ex-FC Porto, marcou um dos golos do triunfo.
O técnico português, que foi suspenso por cinco jogos, esteve de fora do encontro.
Logo aos seis minutos de jogos, Rafal Wolski abriu as contas do jogo. Capita, angolano ex-Estrela da Amadora, dilatou a vantagem aos oito minutos. No segundo tempo, Dawid Gojny reduziu para o Arka (56m).
O último golo veio com assinatura portuguesa. Romário Baró, ex-FC Porto, saiu do banco aos 75 minutos e precisou apenas de três minutos para faturar (78m).
Com este triunfo (3-1), a equipa de Gonçalo feio sobe ao oitavo posto agora com 32 pontos – a dois do quarto lugar que dá acesso às competições europeias. O Arka por sua vez, está no lugar acima da linha de água – 15.º com 26 pontos.