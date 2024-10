O português Gonçalo Feio, treinador do Légia Varsóvia, foi constituído arguido pelo Ministério Público da Polónia e enfrenta duas acusações por um alegado incidente que ocorreu em março de 2023, quando treinava o Motor Lublin.

O técnico luso terá insultado a assessora de imprensa e agredido o presidente do clube, Pawel Tomczyk. Após uma conferência de imprensa, Gonçalo Feio terá discutido com a assessora, que foi defendida pelo dirigente, quando ocorreram as alegadas agressões. O treinador terá atingido o presidente com um tabuleiro de documentos na zona do olho, provocando um corte na sobrancelha.

Agora, Gonçalo Feio enfrenta uma acusação por ter exposto o presidente ao risco de danos graves para a saúde e outra por ofensas à integridade física. Estas acusações implicam uma eventual pena de prisão até três anos.

Na altura, a Federação Polaca desqualificou o técnico português por um ano, com uma pena suspensa por três anos, além de o multar em 16 mil euros.

Gonçalo Feio continuou no cargo e, em abril de 2024, mudou-se para o Légia de Varsóvia. Segundo a imprensa polaca, vai acontecer uma reunião entre o clube e o treinador esta terça-feira, que poderá definir o futuro do português no sexto classificado do campeonato polaco.