O Valencia somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer ao empatar a zero, este sábado, na visita ao Athletic Bilbao, em jogo da 35.ª ronda do campeonato espanhol.

Thierry Correia foi titular no emblema ché, enquanto Gonçalo Guedes só entrou no decorrer do segundo tempo (66m). O espanhol Hugo Guillamon, que tinha sido lançado a jogo perto do intervalo, ainda foi expulso por acumulação de amarelos.

O Valencia é 10.º classificado na La Liga, com 44 pontos. Já o conjunto do San Mamés, segue no sétimo posto, que dá acesso à Conference League, com 52 pontos. Logo atrás, vem o Villarreal, em igualdade pontual, mas com menos um jogo.