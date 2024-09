Com três portugueses de início, o Wolverhampton perdeu por 3-2 na visita ao Brighton e falhou o acesso aos oitavos de final da Taça da Liga inglesa.

Os «seagulls» colocaram-se a vencer com o golo de Carlos Baleba (14m) e Simon Adingra dilatou a vantagem (31m).

Ainda antes do intervalo, Gonçalo Guedes (44m) reduziu para os Wolves e somou o terceiro golo na temporada. O internacional português foi titular, assim como José Sá e Rodrigo Gomes. Já Carlos Forbs e Nélson Semedo foram lançados no segundo tempo.

Os restantes golos da partida chegaram na reta final. Kadioglu estreou-se a marcar pelo Brighton aos 85 minutos e, em tempo de descontos, Thomas Doyle (90+1m) fixou o resultado em 3-2.

Também esta quarta-feira, o Tottenham venceu por 2-1 no reduto do Coventry, embora só tenha garantido a vitória com uma reviravolta nos minutos finais.

Thomas-Asante adiantou a equipa do Championship aos 63 minutos, mas os golos de Spence (88m) e Brennan Johnson (90+2m) selaram a passagem dos «spurs» à ronda seguinte.