Granada e Valência empataram a duas bolas e continuam também igualados na classificação: 47 pontos, braço dado na nona posição.



O grande momento do jogo foi protagonizado por Gonçalo Guedes e teve como vítima o português Rui Silva, guarda-redes da equipa da casa. Guedes encheu o pé e marcou o segundo golo do Valência, uma extraordinária «bomba» que pode ver no vídeo associado. Rui Silva voou, ainda tocou na bola, mas a violência do remate impediu qualquer defesa eficaz.



Carlos Fernandez (penálti) e Fede Vico marcaram para o Granada, Manuel Vallejo fez o outro golo do Valência. Domingos Duarte jogou os 90 minutos no centro da defesa do Granada, com Gil Dias a entrar para os últimos sete minutos.



Gonçalo Guedes, já agora, só entrou aos 66, mas mais do que a tempo de brilhar.



Também na noite deste sábado, o Valladolid venceu o Alavés por 1-0 (golo de Joaquin Fernández) e o Bétis de Sevilha empatou a uma bola em Vigo. Golos de Nolito (ex-Benfica) para os galegos e Feddal para os andaluzes. William Carvalho foi suplente não utilizado no Bétis.