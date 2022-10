Agora no Celta de Vigo, Gonçalo Paciência foi convidado pela antiga equipa, o Eintracht Frankfurt, a fazer a antevisão ao jogo dos alemães com o Sporting, desta terça-feira, a contar para a sexta e última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.

«O Sporting tem sido um clube muito estável nos últimos dois anos. Mas, antes disso, havia problemas na gestão do clube, na equipa e com os adeptos. Agora, estão no caminho certo, conquistaram um campeonato e a progredir de forma inteligente. Com esta equipa, podem disputar o campeonato português. Não começaram da melhor forma este ano, mas têm jogadores tecnicamente bons e rápidos no ataque», disse o avançado português aos órgãos de comunicação do emblema alemão.

«O Frankfurt está em boa forma agora e pode vencê-los. O Eintracht tem uma equipa capaz de se adaptar ao estilo de jogo do Sporting. Mas será um jogo difícil. O Sporting foi campeão em 2021/22 e tem bons jogadores. Da forma como o Eintracht tem jogado nos últimos anos, sempre com fé e luta, algo será possível», completou o avançado que ainda estabeleceu o prognóstico em 2-1, favorável aos germânicos.

Recorde-se que o Sporting vai entrar em campo na segunda posição, com sete pontos, num grupo em que todas as equipas têm hipóteses de apuramento: Tottenham tem oito, Eintracht sete e Marselha seis. Para assegurar a passagem aos oitavos, os leões precisam apenas de um empate.